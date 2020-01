A figura da jornada:

Rafa precisou de apenas seis minutos para deixar a sua marca no dérbi de Alvalade entre Benfica e o Sporting. O internacional português entrou em campo ao minuto 74 e desfez o nulo pouco depois, a passe de Carlos Vinícius.

O avançado do Benfica viria a bisar no encontro, já ao cair do pano, com um boa finalização de trivela após assistência de Seferovic. Letal, Rafa decidiu o jogo e permitiu à sua equipa chegar ao final da primeira volta da Liga com sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto. O Sporting ficou a 19.

Recuperado da lesão contraída a 23 de outubro de 2019, na receção ao Olympique Lyon, Rafa somou alguns minutos frente ao Rio Ave, para a Taça de Portugal, e teve um impacto decisivo na segunda aparição após o regresso, em pleno Estádio de Alvalade.

O golo da jornada:

Diego Lopes assinou uma excelente exibição na receção do Rio Ave ao Boavista (2-0) e marcou o melhor golo da jornada 17 da Liga, ao minuto 40. O médio brasileiro dançou sobre Obiora, fugiu a Ricardo Costa na área e fuzilou Hélton Leite. Um lance para ver e rever. Pouco depois, ainda fez a assistência para o 2-0, apontado por Taremi.

A defesa da jornada:

Matheus contribuiu para a importante vitória do Sporting de Braga no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto (1-2). Ainda na primeira parte, o guarda-redes brasileiro destacou-se ao defender um castigo máximo cobrado por Alex Telles. Matheus já estava em queda para a direita mas ainda conseguiu esticar o pé para afastar a bola rematada pelo lateral para o centro da baliza. Mais tarde, os portistas viriam a falhar o segundo castigo máximo, com Soares a atirar ao poste da baliza arsenalista.