O extremo do Sp. Braga, Francisco Trincão, o médio Sérgio Oliveira e o guarda-redes Marchesín, estes do FC Porto, estão em destaque no rescaldo da 18.ª jornada da Liga, a primeira da segunda volta, respetivamente com o estatuto de figura, golo e defesa da jornada.

A figura da jornada:

O extremo do Sp. Braga, Francisco Trincão, reapareceu com regularidade desde a chegada do treinador Rúben Amorim à equipa principal e é a figura da jornada 18, na qual abriu a vitória dos bracarenses ante o Moreirense, por 2-1, com um golo aos oito minutos. O jogador de 20 anos rubricou uma exibição vistosa e fez a assistência para o golo de Rui Fonte. Trincão foi, de resto, o jogador com a maior pontuação na equipa ideal da jornada, que pode ver na ligação abaixo.

Um golo e uma assistência para a sexta vitória com Rúben Amorim em seis jogos, a quarta consecutiva no campeonato, a valer a chegada aos 30 pontos, com o quinto lugar consolidado antes da receção ao Sporting. Em caso de vitória ante os leões e mediante o resultado do Famalicão em Vila do Conde, o Sp. Braga pode subir a terceiro ou quarto na classificação.

A vitória do Sp. Braga, com um golo e uma assistência de Trincão:

O golo da jornada:

O médio português Sérgio Oliveira fez o golo que garantiu a vitória ao FC Porto por 2-1 ante o Gil Vicente, numa boa jogada coletiva, concluída com um remate colocado de pé direito, após passe de Romário Baró, que trocou as voltas ao posicionamento defensivo dos barcelenses. Golo para um triunfo importante, que mantém os portistas aos mesmos sete pontos do líder.

A defesa da jornada:

O guarda-redes argentino Agustín Marchesín, do FC Porto, foi decisivo com uma intervenção na primeira parte, ao minuto 37, ao negar um golo a Sandro Lima quando este se isolara num ataque do Gil Vicente, com o 0-0 no marcador. O brasileiro da equipa minhota surgiu na cara do sul-americano, que negou o remate rasteiro, tapando o espaço entre as pernas para prender a bola e manter, então, o nulo no marcador antes de uma vitória que teve reviravolta para a equipa de Sérgio Conceição.