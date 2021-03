A 22.ª jornada da Liga trouxe poucas alterações à tabela classificativa uma vez que os quatro primeiros, com mais ou menos dificuldades, venceram todos, enquanto os quatro últimos também perderam todos. Portanto, tanto no topo, como no fundo, não houve registo de mudanças de posição.

Uma ronda que arrancou com o sensacional Paços de Ferreira de Pepa a regressar às vitórias, depois do desaire nos Açores, com um triunfo sobre o Nacional (2-1). No mesmo dia, o líder Sporting ainda foi apertado, no Estádio Alvalade, pelo Santa Clara, mas acabou por garantir que mantinha a vantagem para os adversários diretos com um golo do capitão Coates a fechar o marcador em 2-1.

No dia seguinte, o FC Porto também cumpriu a sua parte, com um triunfo tranquilo em Barcelos (2-0), enquanto, já na segunda-feira, o Benfica, depois de uma primeira parte sem golos, acabou por bater o Belenenses com três golos em apenas dez minutos.

Já a fechar a ronda, na terça-feira, o Sp. Braga recuperou o segundo lugar ao bater o vizinho V. Guimarães (3-0) no dérbi minhoto.

Tudo igual no topo, tudo igual no fundo, uma vez que Marítimo (0-2, diante do Moreirense), Famalicão (0-3 diante do Boavista), Gil Vicente (0-2 diante do FC Porto) e Farense (0-2 diante do Rio Ave) não somaram pontos.

Com um total de 24 golos, a 22.ª jornada contou com sete equipas em branco, mas também com quatro equipas que marcaram três golos.

A figura: estrelinha Coates voltou a brilhar

O líder tremeu nesta última ronda quando Rui Costa, aos 86 minutos, empatou o jogo em Alvalade. A equipa de Ruben Amorim tinha adormecido depois do golo de Pedro Gonçalves e, até ao golo do Santa Clara, não tinha voltado a visar a baliza de Marco Pereira. Mas o golo do empate teve o condão de fazer soar os alarmes, Coates subiu para a posição de ponta de lança e acabou por resgatar a vitória, de cabeça, a passe de João Mário. Antes dos adversários jogarem, o líder assegurou, desde logo, que, no mínimo, ia manter as diferenças na luta pelo título.

O capitão dos leões, com o quarto golo na Liga (sexto na temporada), voltou a ser determinante para o sucesso do Sporting, depois de já ter garantido outros três pontos diante do Gil Vicente, também com um golo nos descontos.

Melhor golo: o pontapé acrobático de Beto

Um grande jogo, dois golos, um deles espetacular. Um lance bem desenhado pela equipa algarvia, com Anderson a destacar-se como o principal arquiteto da obra concluída por Beto. Uma assistência perfeita, com Anderson a picar a bola sobre a defesa do Tondela, com peso e medida, para Beto, de costa para a baliza, abrir o marcador com um pontapé acrobático.

Melhor defesa: instinto felino de Denis

Minuto 41 em Barcelos. PO FC Porto já vencia por 1-0, mas procurava uma vantagem mais confortável antes do intervalo. Manafá cruzou tenso da esquerda, Corona desviou de cabeça, numa bola com selo de golo, mas Denis, co um golpe de rins, voou e afastou a bola, sobre a linha de golo, com uma palmada com a mão esquerda. Uma defesa também para rever.