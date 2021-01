A 15.ª jornada ficou concluída e trouxe alterações no pódio da classificação. O Sporting segue na liderança depois de vencer o Boavista, último classificado no Bessa e ganhou terreno ao Benfica. As águias empataram na Luz contra o Nacional e, além de verem fugir o leão, permitiram que os dragões se isolassem no segundo posto fruto dos três pontos conquistados em Faro.



Logo atrás, seguem Sp. Braga e Paços de Ferreira. Os castores jogaram primeiro e triunfaram na Madeira, ultrapassando à condição dos bracarenses. Na terça-feira, a equipa de Carvalhal derrotou o Gil Vicente e recuperou a quarta posição. Quem está imediatamente a seguir é o Vitória que foi a Vila Nova de Famalicão triunfar por 1-0.



Do sétimo lugar, ocupado pelo Moreirense, até ao último, as equipas estão separadas por sete pontos. Qualquer ciclo positivo ou negativo altera por completo a tabela classificativa. Os cónegos empataram a duas bolas com o Portimonense enquanto o Santa Clara saiu dos Arcos com três pontos. Já o Belenenses saiu da zona de descida graças à vitória contra o Tondela, no Jamor.



Figura da jornada: Bryan Róchez



Perante a indisponibilidade de Riascos, o hondurenho foi titular pela quarta vez e acabou por marcar um golo decisivo para o Nacional na Luz. Róchez aproveitou a falha de João Ferreira e cabeceou para o fundo da baliza de Svilar. O golo acabaria por resultar no empate para os insulares, quase dois anos depois da humilhação histórica no mesmo palco (10-0), e por atirar o Benfica para o terceiro lugar.





O golo da jornada: Pedro Porro



Momento de inspiração do espanhol vale um golaço! Aos 78 minutos do jogo contra o Boavista, no Bessa, o lateral do Sporting recuperou a bola, driblou Hamace e rematou ao ângulo da baliza contrária, fazendo a bola passar por cima de Léo. Um grande, grande golo.



A defesa da jornada: Kritsyuk



Não uma, mas duas! O guarda-redes russo negou por duas vezes consecutivas o golo do Tondela: primeiro fez uma «mancha» perante Murillo e, logo de seguida, travou a recarga de González, vencendo a inércia do seu próprio movimento.