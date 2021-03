O Clássico entre FC Porto e Sporting no Estádio do Dragão foi o prato forte da 21.ª jornada da Liga e foram os leões que saíram dele mais felizes: não venceram, mas mantiveram a invencibilidade nesta edição do campeonato e conservaram a vantagem de dez pontos sobre o atual campeão nacional.

Ainda que não se declarem candidatos ao título, os leões continuam a solo e confortáveis no topo da Liga, mas com menos um ponto de avanço do que na jornada anterior: na perseguição direta está agora o Sp. Braga, que ascendeu ao segundo lugar a nove pontos do conjunto de Ruben Amorim.

A ronda ficou também marcada pelo regresso do Benfica às vitórias: a equipa de Jorge Jesus continua no quarto lugar, agora a 13 pontos do líder, a quatro do Sp. Braga e a três do FC Porto.

Na luta pela salvação, o Boavista perdeu com o V. Guimarães (que se aproximou do quinto lugar do Paços) e voltou a cair para o último lugar após o empate do Marítimo com o Portimonense.

Figura da jornada: João Palhinha. O guião da maturidade

Durante a pré-temporada, a permanência de João Palhinha no Sporting foi uma das maiores dúvidas no universo leonino. O médio acabou por ficar em Alvalade e Ruben Amorim entregou-lhe a missão de ser um dos esteios da equipa. Parte do sucesso dos leões na presente temporada deve-se a ele e neste fim de semana, no clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão, assistiu-se a mais uma prova cabal disso mesmo, sendo um dos melhores em campo. «(…) oferece capacidade de luta, de recuperação de bola e para dobrar tanto Nuno Mendes como Porro. No fundo, correu por ele e por mais dois ou três. Palhinha voltou a provar que é capaz de abranger bastante espaço e destacou-se dos restantes», escreveu o Maisfutebol logo após o jogo grande da 21.ª jornada.

A excelente temporada passada ao serviço do Sp. Braga mostrou que o médio estava pronto para grandes desafios, mas nada melhor do que prová-lo num palco onde em fevereiro de 2017, enquanto substituto do lesionado William Carvalho, teve uma noite difícil, não sendo poupado por Jorge Jesus, então treinador do Sporting. «Não levou o guião certo para se poder enquadrar com o que estava a acontecer. Perdeu-se durante meia hora e isso foi falta para nós.»

«Dei-lhe o guião da maturidade e da diferença de quatro anos. Jorge Jesus utilizou o Palhinha de há quatro anos, eu utilizo o Palhinha de agora. O mérito é do Palhinha, que cresceu desta forma. Eu digo ao Palhinha muitas vezes que ele é bom sem bola e com bola. Mais do que técnico-tático, eu meto na cabeça do Palhinha que ele é um jogador especial», disse Ruben Amorim após o clássico.

Golo da jornada: bomba de Allano lava as vistas ao público

O Santa Clara-Paços de Ferreira, jogo marcado pelo regresso de espectadores às bancadas em jogo da Liga, ia com 10 minutos quando o extremo brasileiro assinou o momento da tarde. Depois de recuperar uma bola no meio-campo ofensivo, arrancou na direção da área pacense e disparou um remate fortíssimo de pé esquerdo que só parou dentro da baliza de Jordi. Um momento fantástico que embalou os açorianos para uma vitória categórica por 3-0 sobre a equipa-sensação do campeonato.

Defesa da jornada: reflexos e flexibilidade de Denis

Triste, mas com sentimento de missão cumprida. Foi assim que Denis terá saído de Tondela, onde o Gil Vicente perdeu por 1-0. O guarda-redes brasileiro foi um dos melhores em campo e protagonizou uma defesa monstruosa aos 54 minutos. Aos 54 minutos, Mario González rematou para um golo certo, mas o guardião gilista tinha uma palavra a dizer e chegou à bola com a luva direita. Reflexos e muita flexibilidade.