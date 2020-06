Pedro Gonçalves (Famalicão), Lucas Fernandes (Portimonense) e Mateus Pasinato (Moreirense) foram as figuras em destaque na 25.ª jornada da Liga, na retoma da competição.



A figura da jornada: Pedro Gonçalves

Nenhum dos primeiros quatro classificados da Liga venceu nesta 25.ª jornada, demonstrando que a paragem na competição e as alterações no cenário competitivo podem esbater alguns desequilíbrios no campeonato português. O primeiro grande sinal surgiu em Famalicão, com Pedro Gonçalves - assumindo-se como máxima figura da equipa local - a inventar o golo que derrotou o líder FC Porto (2-1).



A equipa portista perdeu a vantagem pontual para o Benfica, que não foi além de um empate frente ao Tondela, enquanto o Famalicão isolou-se no 5.º lugar. Pedro Gonçalves, após quatro épocas divididas entre Espanha (Valência) e Inglaterra (Wolverhampton) regressou a Portugal para demonstrar toda a sua qualidade. Aos 21 anos, é um dos melhores médios da Liga.



O golo da jornada: Lucas Fernandes



87 dias depois, voltou a gritar-se golo na Liga e de que forma! Lucas Fernandes decidiu o primeiro jogo pós-confinamento - Portimonense-Gil Vicente, 1-0 - com um fabuloso pontapé do meio da rua, levando a bola a descrever um arco que deixou Dênis sem hipóteses de defesa.



Lucas Fernandes reclama o prémio maior mas restam menções muito honrosas para outro grande remate de fora da área, da autoria de Silvestre Varela, e para um fantástico trabalho de Bruno Santos sobre a defesa do Rio Ave, em Vila do Conde.

A defesa da jornada: Mateus Pasinato



Mateus Pasinato foi o jogador mais pontuado pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, na 25.ª jornada da Liga e teve um papel absolutamente decisivo no triunfo do Moreirense frente ao Boavista, no Estádio do Bessa. Entre várias intervenções de qualidade, o natural destaque vai para a defesa já em período de compensação, quando a equipa da casa beneficiou de um castigo máximo.



Na conversão da grande penalidade, Carraça atirou com violência ao poste da baliza do Moreirense. Pasinato adivinhou o lado e caiu, levantou-se de imediato e ainda conseguiu desviar com o corpo, por instinto, a recarga de Yusupha. Os axadrezados nunca deixaram de lutar mas embateram num muro.