Jesús Corona (FC Porto), Jovane Cabral (Sporting) e Matheus (Sp. Braga) foram as figuras em destaque na 26.ª jornada da Liga, a segunda desde a retoma da competição.

A figura da jornada: Jesús Corona

O FC Porto voltou a isolar-se no topo da tabela classificativa da Liga, agora com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, beneficiando do empate da formação encarnada em Portimão. Para chegar ao triunfo, os dragões recorreram ao jogador mais inspirado nesta fase de retoma: Jesús Corona.

Jesús Corona já tinha marcado o único golo do FC Porto na derrota em Famalicão, atuando como lateral direito, e denotou idêntica eficácia na posição natural, quebrando a resistência do Marítimo em apenas seis minutos. Após um lançamento lateral, rematou sem preparação, por instinto, surpreendendo por completo Charles. Um golo decisivo a comprovar a extrema confiança e inspiração do mexicano de 27 anos. Atravessa um grande momento de forma.

O golo da jornada: Jovane Cabral

A 26.ª jornada da Liga voltou a trazer-nos bons golos, tal como havia acontecido na ronda anterior. O de Jesús Corona, por exemplo, mas também o de Júnior Tavares (Portimonense) frente ao Benfica. O melhor, de qualquer forma, terá sido o de Jovane Cabral, na cobrança exemplar de um livre direto, ao minuto 64.

Perante um adversário difícil, como foi o Paços de Ferreira, o Sporting chegou ao triunfo (1-0) graças a um pontapé soberbo do extremo que celebra neste domingo o seu 22.º aniversário. Face a duas derrotas do Sp. Braga, os leões recuperaram quatro pontos na corrida pelo 3.º lugar e estão agora colados aos minhotos na tabela.

A defesa da jornada: Matheus

Matheus Magalhães é um dos bons guarda-redes da Liga portuguesa, cumpre a sexta temporada ao serviço do Sporting de Braga e já se mostrou disponível para representar a seleção de Portugal, depois de ter concluído o processo de naturalização.

Na receção ao Boavista, Matheus voltou a demonstrar a sua qualidade, embora não tenha conseguido evitar a segunda derrota consecutiva da sua equipa, desta vez em pleno Estádio Municipal de Braga. Logo ao sexto minuto de jogo, Alberto Bueno surgiu com espaço no coração da área, rematou e o guarda-redes luso-brasileiro, sem ver a bola partir e por instinto, esticou a perna para evitar o golo do Boavista. Seria o próprio Bueno, porém, a garantir a vitória axadrezada na segunda parte.