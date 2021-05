A 30.ª jornada deixou quase todas as lutas que ainda importam… na mesma.

Tirando a derrota do Sp. Braga, que atrasa os arsenalistas na luta pelo terceiro lugar, que dá acesso à pré-eliminatória da Champions, tudo se manteve mais ou menos igual.

O trio da frente venceu, mantendo-se o Sporting na frente com mais seis pontos do que o FC Porto e dez acima do Benfica, na semana antes do clássico entre águias e dragões.

Paços e Vitória venceram na luta pela última vaga na Liga Europa e no fundo da tabela, o Nacional é cada vez mais último, tendo perdido em Alvalade e visto o Marítimo vencer e quase todos os rivais pela permanência pontuarem, com exceção do Famalicão, que perdeu no Dragão.

FIGURA DA JORNADA

«Já perdi a conta dos jogos em que estamos aqui a falar de jogadores que saem do banco e mudam o jogo.»

A frase de Ruben Amorim sobre a decisiva entrada de Jovane em jogo para resgatar a vitória do Sporting sobre o Nacional foi uma forma de elogiar o espírito do grupo que lidera e no qual, semana após semana, surgem novas provas da união em prol do objetivo mais desejado, ainda que não assumido: o título nacional. Jovane Cabral entrou pouco depois da hora de jogo, arrancou a expulsão de Alhanssan, assistiu Feddal para o 1-0 e fez ele próprio o segundo golo dos leões, num penálti que conquistou. Razões mais do que suficientes para ser eleito como a figura da jornada, pelo impacto que teve no jogo, mas sobretudo pelo peso que estes três pontos podem ter nas contas finais do título.

GOLO DA JORNADA

GO-LA-ÇO! O golo de André Almeida, que valeu o 2-0 ao V. Guimarães na receção ao Moreirense. Este é daqueles que não deixa dúvidas na hora de escolher o melhor da jornada. O remate do médio vimaranense levou selo de golo, mas também o de golaço da ronda 30.

DEFESA DA JORNADA

No momento de maior aperto para o Benfica na visita a Tondela, valeu aos encarnados a inspiração (e os reflexos) de Helton Leite. A defesa que fez neste remate de MArio González não foi a única providencial, mas foi a mais vistosa.