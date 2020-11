Numa jornada com vários duelos emocionantes e quatro notas máximas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol (a Daniel Guimarães, Pedro Gonçalves, Sérgio Oliveira e Francisco Moura), não faltaram boas opções para figurar no topo.

A vitória do Sp. Braga no Estádio da Luz, frente ao Benfica, foi um dos resultados mais vistosos da ronda e colocou em plano de destaque vários nomes da equipa arsenalista, sobretudo os autores dos três golos (2-3): Iuri Medeiros e Francisco Moura (2).

Figura da jornada: Francisco Moura, mais um talento Made in Braga

O internacional sub-20 está a fazer a época de estreia no principal escalão do futebol português e já garantiu uma noite de sonho num dos grandes palcos: o Estádio da Luz. Partindo do lado esquerdo do meio-campo, Francisco Moura foi uma flecha apontada à baliza do Benfica e marcou dois golos no triunfo do Sp. Braga. Nascido na cidade e criado no clube, o esquerdo é mais um talento Made in de Braga. Tem 21 anos e esteve cedido à Académica na época passada, ganhando experiência no segundo escalão.

Golo da jornada: o pé esquerdo de Iuri aponta o caminho

Minuto 38 do Benfica-Sp. Braga: Otamendi alivia mal a bola, Castro toca de cabeça para Iuri Medeiros e o esquerdino faz o resto. Com excelente trabalho de pés, tira do caminho Samaris e Nuno Tavares antes de desenhar um arco perfeito em direção à baliza de Vlachodimos.

Iuri marcou o golo da jornada para o Maisfutebol mas Angel Gomes merece uma menção honrosa. O jovem continua a demonstrar o seu talento no Boavista e marcou um golaço na derrota frente ao Farense, no Algarve. Uma enorme demonstração de inteligência, a justificar o nosso aplauso. Veja o golo aqui.

A defesa da jornada: Daniel Guimarães, um gigante na baliza

O guarda-redes brasileiro do Nacional tem 33 anos e cumpre a quarta temporada no clube madeirense e continua a acumular desempenhos interessantes. Justificou a nota máxima (5) na 7.ª jornada da Liga ao defender duas grandes penalidades na vitória frente ao Gil Vicente: 2-1. Primeiro, travou o castigo máximo de Talocha e a recarga. Depois, voou para negar o festejo a Lucas Mineiro. Ora veja: