Cinco jogadores e cinco treinadores: está assim dividida a lista de Figuras Nacionais de 2022, elaborada pela redação do Maisfutebol.

Uma seleção de campeões, tanto em Portugal como no esrangeiro, mas com espaço igualmente para nomes que têm razões menos positivas para recordar o ano que agora termina. Como os principais rostos da campanha de Portugal no Campeonato do Mundo.

Cristiano Ronaldo e Fernando Santos acabam por ser figuras incontornáveis, por motivos menos abonatórios, mas a lista é dominada por referências que fecham o ano civil com um balanço certamente positivo.

Veja as Figuras Nacionais de 2022 na galeria associada ao artigo.