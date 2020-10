Filip Krovinovic voltou a ser emprestado pelo Benfica ao West Bromwich e o jogador croata mostra-se muito grato ao treinador Slaven Bilic pelas oportunidades que lhe tem dado.

«Durante a janela de transferências falei bastante com o treinador, a equipa técnica e os jogadores do West Bromwich. Todos me disseram que o negócio iria ser feito. Também falei com pessoas do Benfica que me disseram que estavam a fazer força nesse sentido», começou por contar Krovinovic ao jornal Express and Star.

«Estou grato a todos, especialmente ao treinador, Slaven. Deu-me a oportunidade de estar no melhor campeonato do mundo, é o sonho de qualquer miúdo», acrescentou o jogador, revelando: «Antes de vir para o West Bromwich tive alguns contactos com ele. Quis levar-me para a Arábia Saudita [Bilic treinou o Al Ittihad em 2018/19]. Eu queria ir mas o Benfica não deixou.»

«Mantivemo-nos em contacto desde então. É bom ter uma relação assim com o treinador, sobretudo se puderes retribuir em campo», frisou Krovinovic.