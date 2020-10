Filipe Albuquerque venceu este domingo o European Le Mans Series, em Monza, na penúltima jornada do campeonato.

O piloto português e o colega de equipa na United Autosports conseguiram a pole position no circuito italiano e cruzaram a meta em primeiro, garantindo assim o título antes da última corrida da época, em Portimão.

«Nem tenho palavras para descrever a sensação. Queria tanto esta conquista, trabalhámos tanto e finalmente conseguimos», disse Filipe Albuquerque, citado pela sua assessoria.

«É um título muito merecido para mim, para o Phil que fez uma temporada extraordinária, para a equipa que nos proporcionou sempre um carro muito competitivo, para a minha família que sofre muito com as ausências, para todos aqueles que trabalham nos bastidores e me ajudaram a chegar a este patamar. Obrigado a todos. Temos motivos para festejar», acrescentou.

Albuquerque vai correr em Portimão já campeão: «O título já está nas minhas mãos, mas a correr em casa, vou querer terminar a época em beleza: a vencer. Não pode ser de outra forma. Lá porque já somos campeões não vamos baixar os braços. Portugal merece essa vitória. Esta conquista terá um sabor ainda maior se isso acontecer.»