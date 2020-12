Filipe Cândido, treinador do Mafra, em declarações no final da derrota em Alvalade, por 2-0, em jogo da Taça da Liga, recordando a formação feita em Alvalade, onde chegou com seis anos e de onde saiu com 16 para o Real Madrid:

«Foram dez anos de ligação a esta casa, numa fase da vida que nos marca, porque é a nossa infância. Tenho memórias muito ricas da estrutura que nos acompanhava e até de figuras históricas do Sporting. Lembro-me bem desses tempos e por isso é um regresso que me deixa feliz.

Queria muito ganhar o jogo, não seria por isso que não queria ser competitivo, mas não deixa de ser um regresso a uma casa onde fui muito feliz. Quando somos profissionais acabámos por viver outras coisas e desenvolver sentimentos por outras casas, mas o Sporting marcou-me por ser numa altura especial, em que estamos a desenvolver a nossa personalidade.