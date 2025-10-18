Filipe Cândido, treinador do Paços do Ferreira, analisou a derrota ante o Sporting, por 3-2, após prolongamento, neste sábado. O técnico sublinha a atitude da sua equipa.

Análise

«Tenho um orgulho muito grande nos jogadores, que dão tudo todos os dias. Hoje foi mais do mesmo. Quando assim é, não há nada que nos possam dizer. É esta a atitude que quero ver espelhada nos jogos. Tenho um orgulho muito grande. Muitos jogadores com menos experiência. Estes jogos fazem-nos crescer como equipa.»

Competitividade

«Se olharmos àquilo que foram os nossos últimos jogos, contra a Oliveirense, com dez homens, resgatámos um ponto. Contra o FC Porto B, com nove jogadores, não nos venceram. Não vai ser fácil ganhar a esta equipa. Hoje condicionámos o jogo interior do Sporting. Não fomos uma equipa demasiado curta, conseguimos projetar alguns contra-ataques. Só o FC Porto e Nápoles fizeram dois golos ao Sporting, aquilo que eles têm feito prova o seu valor mas conseguimos dividir o jogo. Talvez o resultado mais justo fosse o empate. Temos de dar continuidade. Queremos a sobrevivência do clube e a manutenção na II Liga.»»