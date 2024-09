Treinador do Estrela da Amadora elogia primeira parte dos tricolores, mas foi bastante crítico da segunda metade. Filipe Martins, em declarações aos jornalistas após a derrota por 1-0 frente ao Santa Clara, para a sexta jornada da I Liga.

[O que falhou, depois da boa primeira parte?]



"Perdemos aquilo que foi a estratégia para jogo. A primeira parte correu muito bem, na segunda parte entramos numa dimensão de duelos e bolas divididas - que não estamos preparados para isso. Mérito do Santa Clara que percebeu que podia tirar dividendos e demérito porque não percebemos que não podemos entrar no jogo do adversários".

[O que disse aos adeptos no final da partida?]



Disse que têm toda a razão para estar frustrados, principalmente pela segunda parte. Já vimos outros adversários que não fizeram o que nós fizemos ao Santa Clara nos 45 minutos iniciais. Mas por erros pontuais não levamos pontos. Compreendo os adeptos - nunca vou esconder-me atrás dos meus jogadores, por isso fui o primeiro a chegar perto deles - sei o que eles sentem, porque eu também sinto. Eu nasci e cresci na Amadora e nunca me escondi.



[O que é preciso retificar?]



Pagamos por erros que começam a ser repetitivos e esta equipa tem de amadurecer rapidamente, temos de acelerar o processo. Estar todas as semanas a meter paninhos quentes, não pode ser. Fizemos uma primeira parte muito boa, mas metades de jogos não dão para nada. Não soubemos gerir as emoções do jogo.