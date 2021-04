O Torreense fez este domingo a festa, ao empatar (0-0) no terreno do Alverca, um resultado que lhe bastou para segurar o primeiro lugar da Série F do Campeonato de Portugal, que lhe garante o apuramento para o play-off de acesso à II Liga. Depois de um jogo de muito sofrimento, e assim que o árbitro apitou pela última vez, o Torreense rebentou em festa.

No entanto, a festa rapidamente foi interrompida pelo treinador Filipe Moreira, que fez questão de ajoelhar os jogadores todos em torno do círculo central e guardar um minuto de silêncio, num gesto que se percebeu logo que era de homenagem a Alex Apolinário, o jogador do Alverca que faleceu na sequência de um ataque cardíaco naquele mesmo estádio.

«Quando soubemos que tinha acontecido algo muito grave a um jogador do Alverca tínhamos ido jogar às Caldas e naquela altura nem quisemos celebrar a vitória. A equipa do Alverca sofreu muito e o mínimo que devemos fazer é mostrar alguma solidariedade. O que fizemos foi dar algo em relação a uma coisa muito dura que a família do Alverca teve este ano», disse no fim Filipe Moreira.