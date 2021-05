João Coimbra, antigo jogador do Benfica, utilizou as redes sociais para anunciar o final de carreira, através de um texto emotivo, no qual faz referências a vários problemas físicos que sofreu ao longo dos anos.

«O último jogo já foi há mais de um mês, ainda tenho dores ao andar, talvez tenha que voltar a ser operado ao joelho, não quero escrever este texto e não quero que isto acabe», escreve João Coimbra, que, para além das duas cirurgias ao joelho, fala em «dois tornozelos que parecem quatro».

Um dia depois de ter completado 35 anos, o português escreve ainda que «fica o amargo de boca de que podia ter ido mais longe. «Sinto que tinha qualidade para me assumir como nunca assumi na primeira liga», entende.

No final, agradeceu a quem fez parte da sua jornada e à família.

O médio começou a carreira no Amora mas transitou depois para o Benfica, onde se tornou profissional. Depois representou Nacional, Gil Vicente, Estoril Praia, Académico de Viseu, Rapid Bucareste (Roménia), Kerala Blaster (Índia), União de Leiria, Trofense e US Mondorf-les-Bains, do Luxemburgo, o último clube.

Um dos pontos altos da carreira foi a conquista do título europeu de sub-17, com a seleção portuguesa, e no Estádio do Fontelo, em Viseu, a poucos quilómetros de Santa Comba Dão, a terra natal.