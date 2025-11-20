Aos 40 anos, o brasileiro Fernandinho anunciou o fim oficial de carreira. O jogador que se encontrava sem clube desde o início do ano, comunicou, esta quarta-feira, a decisão de pendurar as chuteiras num jogo beneficente, realizado na Arena da Baixada, em Curitiba.

«Já estou cansado. Já estou cansado só de hoje ter corrido 30 e poucos minutos. No futebol não há nada que me continue a motivar, já fui muito realizado. Tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Agora, é tempo de aproveitar a família», partilhou.

A decisão surge após um período afastado dos relvados. Fernandinho não jogava desde 8 de dezembro de 2024, data do último jogo oficial pelo Athletico Paranaense, diante do Atlético Mineiro, que ditou a despromoção do emblema brasileiro para a Série B.

Apesar da despedida discreta, a carreira do futebolista brasileiro ficou marcada pela conquista de vários títulos na passagem que teve pelo futebol europeu.

Chegou ao Shakhtar Donetsk, na época 2005/2006, clube no qual conquistou seis campeonatos e uma Liga Europa, durante oito anos. Seguira-se nove temporadas no Manchester City, clube em que chegou a assumir a braçadeira de capitão, conquistou cinco campeonatos, seis Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças.

Em 2022 o médio regressou ao Athletico Paranaense, clube no qual se estreou no escalão de seniores e último que representou enquanto atleta profissional.

Pela Seleção o brasileiro somou 53 internacionalizações e dois golos. Participou nos Mundiais de 2014 e 2018, e venceu a Copa América de 2019. Título que junta ao de campeão do mundo conquistado pelos sub-20 em 2003.

Fernandinho despede-se do futebol com um total de 918 jogos e 110 golos, numa carreira de mais de duas décadas.