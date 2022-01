O plano de segurança preparado para a final four da Taça da Liga – que realiza-se entre 25 e 29 de janeiro em Leiria - foi reforçado por causa do pico da pandemia de covid-19, segundo o delegado de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral.

«Não podemos esquecer que estamos no pico da pandemia. Essa situação foi sempre equacionada na elaboração do nosso plano de contingências que achamos que é extremamente rigoroso», disse Rui Passadouro

Helena Pires, diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, explicou que o plano de segurança estará montado em Leiria na «carga máxima»: «É conveniente que venham com tempo, testes feitos, para o atendimento acontecer com maior celeridade e para não haver constrangimentos ao acesso.»

A entrada só será admitida a quem possua o título de ingresso, mas também tenha o teste antigénio, teste PCR ou autoteste feitos, certificado de recuperação ou certificado de administração da terceira dose da vacina há pelo menos 14 dias.

A lotação do recinto estará limitada a 20 mil pessoas (dos 24 mil lugares disponíveis) e, segundo a diretora executiva da Liga, neste momento, as vendas indicam meia lotação para o Benfica-Boavista, enquanto para o Sporting-Santa Clara a procura reflete «um bocadinho menos do que isso».