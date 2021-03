O Sporting e o Benfica disputam neste domingo a final da Taça da Liga de futsal, em Sines, a partir das 18 horas.

O jogo coloca frente a frente as duas únicas equipas que venceram a prova, com vantagem para as águias, que levaram as últimas três para o Museu do Benfica, depois de o Sporting ter conquistado as primeiras duas edições.

O Maisfutebol vai acompanhar o jogo decisivo AO MINUTO.