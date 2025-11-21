A Finalíssima entre Argentina e Espanha vai mesmo acontecer em março, em campo neutro. A confirmação foi dada esta quinta-feira pelo presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, à AFP e a um órgão de comunicação paraguaio. O dirigente garantiu que a sede já está definida, mas preferiu manter o local em segredo.

Apesar do silêncio oficial, vários meios internacionais apontam Doha, no Qatar, como a principal candidata para receber o confronto entre os campeões da Copa América e do Euro2024.

A partida deverá ser disputada na janela FIFA entre 23 e 31 de março, apenas três meses antes do arranque do Mundial de 2026, que se realizará nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Finalíssima, oficialmente chamada Taça dos Campeões CONMEBOL-UEFA, renasceu em 2022 depois de ter sido disputada apenas em 1985 e 1993 sob o nome Taça Artemio Franchi. A Argentina lidera o palmarés com dois títulos (1993 e 2022).