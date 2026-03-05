A segunda edição da «Finalíssima», competição que coloca frente-a-frente o campeão da Europa e o campeão da América do Sul - Espanha e Argentina, neste caso - está marcada para o dia 27 de março, para o Estádio Lusail, no Qatar, palco que está agora no meio do furacão provocado pela guerra no Irão que tem envolvido toda a região do Médio Oriente, mas ainda não há planos para uma solução alternativa.

UEFA e CONMEBOL têm procurado um consenso, mas só vão avançar para uma alternativa ao Qatar a partir da próxima semana. «Estamos conscientes das especulações que rodeiam a Finalíssima, dada a situação na região. Estão a decorrer negociações com os organizadores locais que fizeram um esforço enorme para que o jogo seja um êxito. Prevê-se que a decisão definitiva seja tomada no final da próxima semana», destacou a UEFA em comunicado.

A verdade é que já se fala em alternativas e, nesse capítulo, as opções apontadas têm sido Londres ou Madrid. «Nesta altura não se está a considerar uma sede alternativa. Não vamos fazer mais comentários a propósito deste assunto até que se tome uma decisão», destacou ainda o órgão que gere o futebol europeu.

A Finalíssima, prova quadrienal que substitui a extinta Taça Intercontinental, arrancou em 2022, em Londres, com a vitória da Argentina sobre a Itália (3-0).