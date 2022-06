Apesar de ter ficado em branco, Lionel Messi recebeu a distinção de melhor jogador em campo e não escondeu a felicidade pela conquista da Finalíssima, após o triunfo da Argentina sobre a Itália (3-0).

«Foi uma final linda, um jogo cheio de argentinos. Sabíamos que ia ser um bom jogo, num bom cenário [Wembley]. Tivemos 10 dias muito bons de trabalho, o que raramente temos e deu para melhorar e adicionar variantes ao jogo. Foi uma demonstração de que este grupo está pronto para tudo. Mas sempre com os pés no chão e com humildade, estamos aqui para lutar contra qualquer equipa. Foi um grande teste, contra uma grande equipa e que joga muito bem», começou por dizer aos microfones da ESPN.

A Argentina já não perde há cerca de três anos. A última derrota remonta à Copa América de 2019, diante do Brasil, e a albiceleste leva uma série de 32 partidas sem perder, pelo que Messi vê com bons olhos a participação no Mundial do Qatar.

«É bom acostumares-te a ganhar. Esta equipa não perde há uma data de tempo e isso é uma vantagem. Temos de continuar a crescer para chegar ao primeiro jogo do Mundial da melhor maneira possível. Quando estamos juntos, tiramos forças de onde não temos. Hoje, mais do que nunca, não se pode dar vantagens porque há muita igualdade no futebol e um detalhe pode mudar um jogo. Estive bem, um pouco cansado, mas contagiámo-nos para dar força uns aos outros dentro de campo», concluiu.

A Argentina integra o Grupo C do Mundial2022, juntamente com Arábia Saudita, México e Polónia.