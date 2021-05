O FC Porto anunciou nesta terça-feira o lançamento de um empréstimo obrigacionista cujo valor inicial é de 35 milhões de euros, mas que poderá ser aumentado se o clube assim o entender, até ao dia 18 de maio.

O preço de cada Obrigação é de cinco euros, com um montante mínimo de subscrição de 1.500 euros, ou seja, 300 Obrigações.

Os dragões revelam ainda que as obrigações têm uma taxa de juro bruta de 4,75 por cento.

A oferta decorre entre as 8h30 do dia 10 de maio e as 15h do dia 21 de maio de 2021.