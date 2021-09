Mudaram de clube nos últimos meses e continuam a desafiar-se mutuamente. Nos relvados e na fortuna pessoal. Em 2021, aponta a revista Forbes, Cristiano Ronaldo voltou a Manchester e ultrapassou Lionel Messi na lista dos futebolistas mais bem pagos do planeta.



Só na época 2021/22, Cristiano faturará algo como 70 milhões de dólares em salários e bónus no United [59,6 milhões de euros] e 55 milhões de dólares em tudo o que diz respeito a parcerias e ações comerciais, incluindo o negócio que tem a sua própria marca [CR7], como indica a conceituada Forbes.



No total, Cristiano passará uma época 2021/22 sem as preocupações dos comuns mortais: 125 milhões de dólares entrarão, garantidamente, nas suas contas.



Um pouco abaixo está agora Lionel Messi. Apesar de em Paris ter encontrado um salário e um prémio de assinatura ligeiramente superiores aos de Cristiano [75 milhões de dólares], o astro argentino tem menos atividade fora dos relvados e não vai além dos 35 milhões de dólares nos ganhos publicitários e comerciais. 110 milhões de dólares no total, portanto.



Neste invejável top-10, o Paris Saint-Germain coloca mais dois futebolistas: Neymar e Mbappé, o terceiro e o quarto colocados da tabela.



Conclusão: dos quatro futebolistas mais bem pagos do mundo, três são do PSG. Tudo dentro das regras do famoso Fair-play Financeiro.



PERCORRA A GALERIA E VEJA O NOME (E OS NÚMEROS) DESTE TOP-10