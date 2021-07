[artigo atualizado]



A SAD do Benfica enviou na noite desta terça-feira uma informação à CMVM, confirmando oficialmente a intenção do seu maior acionista, José António dos Santos, de vender 25 por cento das ações representativas do capital social do organismo ao norte-americano John Textor.



A comunicação confirma que José António dos Santos, conhecido por «Rei dos Frangos» e arguido na operação Coração Vermelho, cumpriu todas as diligências necessárias para ceder a sua participação ao investidor norte-americano.



O que significa isto? O processo ainda não está completo, mas foram dados todos os passos necessários para concluí-lo. John Textor já pagou, de resto, a José António dos Santos um milhão de euros, numa espécie de sinalização deste contrato-promessa.



O comunicado pode ser lido AQUI na íntegra.



Pelo que é possível ler, o acordo foi outorgado entre as parte - José António dos Santos e John Textor - a 16 de junho, comprometendo-se o norte-americano a concluir o pagamento até ao dia 15 de setembro de 2021.



Recorde-se que John Textor negara ter adquirido ações da SAD do Benfica, confirmando apenas a possibilidade de avançar futuramente com o negócio. Como se depreende, todos os acordos já estavam afinal fechados, faltando somente a formalização dos mesmos. Algo que a partir de agora acontecerá nos timings definidos.



Se nenhum obstáculo surgir nas próximas semanas, John Textor passará a deter 25 por cento das ações da SAD do Sport Lisboa e Benfica. O negócio ficará concluído em setembro.



AQUI FICA PARTE DO COMUNICADO:



«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) vem por este meio, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, informar que:



(i) recebeu ontem, dia 12 de julho de 2021, um comunicado de participação qualificada (em anexo) do Senhor John Textor, nos termos do qual resulta a existência de acordos que conferirão ao Senhor John Textor o direito de adquirir ao Senhor José António dos Santos ações representativas de 25% do capital social da Benfica SAD, ainda que a aquisição esteja sujeita a condições;



(ii) recebeu na tarde de hoje, dia 13 de julho de 2021, o seguinte comunicado do acionista José António dos Santos:



“José António dos Santos, casado, natural de Miragaia, concelho da Lourinhã, portador do Bilhete de Identidade número 1071712 9, emitido em 14/03/2003, pelos Serviços de Identificação Civil da Direção Geral dos Registos e do Notariado, com validade vitalícia, titular do número de identificação fiscal 110068920 e com domicílio profissional no Edifício Avibom, Vila Facaia, 2565-642 Ramalhal informa, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 20.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008 que:



a) Com reporte à presente data – e em resultado de aquisições que tem vindo a realizar em mercado – detém diretamente um total de 3 143 942 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de cerca de 13,67 % do capital social da sociedade Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (“Benfica SAD”), e que correspondem a igual percentagem dos direitos de voto na referida sociedade aberta;



b) A sociedade Grupo Valouro - SGPS S.A. (pessoa coletiva matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 502500280, com sede em Casais do Araújo, união das freguesias de Miragaia e Marteleira, concelho de Lourinhã, com capital social de € 100.000.000, já integralmente subscrito e realizado), da qual é acionista (detendo, direta e indiretamente, 23,335% do respetivo capital social) e onde desempenha funções na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, detém 450 000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 1,9565 %, do capital social da Benfica SAD, que correspondem a igual percentagem dos direitos de voto na referida sociedade aberta;



...



h) A 16/06/2021, o declarante outorgou com John C. Textor, dois acordos para venda de um total de 5.750.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 25 % do capital social da Benfica SAD, condicionado ao pagamento, até à data de 15/09/2021, do preço total acordado, tendo já sido depositada em escrow account a quantia de € 1.000.000,00 (um milhão de euros)»