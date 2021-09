A Assembleia Geral do FC Porto aprovou esta segunda-feira, por «unanimidade e aclamação», as contas relativas à temporada desportiva de 2019/20.



Esta foi a primeira reunião magna realizada depois das eleições de junho de 2020, que reconduziram Jorge Nuno Pinto da Costa na presidência dos azuis e brancos.



Apesar desta «unanimidade» - informada pelo site oficial do FC Porto -, vale a pena lembrar que o exercício consolidade de 2019/20 culminou num prejuízo de 903 mil euros. Importa sublinhar que esta contabilidade diz respeito apenas à vida do clube e não inclui o Relatório e Contas da SAD - cujo prejuízo resultou num recorde de 116 milhões de euros, como pode ler AQUI.



Na reunião realizada no Estádio do Dragão, e conduzida por Lourenço Pinto, foi respeitado um minuto de silêncio em memória de Reinaldo Teles, falecido em novembro de 2020.