A transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United deixou 41,187 milhões de euros nos cofres da SAD do Sporting, de acordo com a informação prestada no Relatório de Demonstrações Financeiras relativo ao terceiro trimestre da temporada 2019/20.



Aos 55 milhões de euros que totalizaram o negócio - e aos quais poderão ainda ser acrescidos 25 milhões, dependendo de objetivos contratualizados -, a SAD leonina teve de retirar 6,557 milhões pagos em comissões associadas à venda e mais 7,256 milhões (valor líquido contabilístico - Bruno foi contratado à Sampdoria em 2017 por 8,5 milhões e os italianos ficaram detentores de dez por cento numa futura venda).



O quadro seguinte detalha as verbas envolvidas nas saídas do internacional português, de Raphinha, de Thierry Correia, de Bas Dost, de Podence, de Félix Correia, de Domingos Duarte e de Iuri Medeiros.