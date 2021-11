No Relatório e Contas do Sporting divulgado este sábado, os leões divulgam o custo da operação da renovação de Ruben Amorim. O novo acordo, assinado em março, implicou um custo de 650 mil euros. O treinador passou a estar ligado ao clube até 2024.



Na rubrica «Outros encargos» é possível confirmar essa verba relativa ao processo de renovação com o treinador campeão nacional. Recorde-se que a SAD de Alvalade anunciou um lucro de 18,7 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021/22.



Os leões detalham, de resto, as verbas envolvidas na aquisição dos passes de alguns futebolistas: Paulinho (16 milhões por 70 por cento do passe mais 772 mil de outros encargos), Pedro Gonçalves (6,5 milhões mais 347 mil euros), Bruno Tabata (cinco milhões mais 98 mil euros), Feddal (4,2 milhões mais 527 mil euros), Nuno Santos (3,75 milhões mais 446 mil euros) e Matheus Nunes (450 mil euros pelos restantes 50 por cento dos direitos económicos).



O Sporting justica também a troca feita com o FC Porto. Rodrigo Fernandes seguiu para o Olival por 11 milhões, Marco Cruz assinou pelos leões também por 11 milhões.



A transação, anuncia a SAD leonina, teve «impacto nulo em resultados e no ativo intangível».



«A Sporting SAD efectuou uma operação de troca do jogador Rodrigo Fernandes pelo jogador Marco Cruz da FC Porto SAD, valorizando esta operação em 11 milhões de euros», pode ler-se no Relatório e Contas.



«Apesar desta operação ter um forte racional desportivo e um valor razoável e sustentado para a Sporting SAD, esta transacção teve um impacto nulo em resultados e no activo intangível - plantel da Sporting SAD decorrente da interpretação prevista nas IFRS/IAS (normativo contabilístico internacional utilizado pela Sporting SAD), mais especificamente o IAS 38, que estabelece que na existência de uma troca de activos não monetários, e apesar de existir a sustentação do valor atribuído ao jogador cedido, o reconhecimento contabilístico deverá ser efetuado utilizando o valor de balanço do activo cedido, neste caso o do jogador Rodrigo Fernandes que, à data da transacção, era zero.»