A temporada 2020/21 acabou com o Sporting a apresentar um lucro de 135 mil euros, indica o relatório e contas apresentado pelos leões nesta sexta-feira. Na época anterior, a SAD leonina encerrara a época com um prejuízo de 3,5 milhões de euros.



O ano do regresso ao título nacional fechou com as contas 'a verde' devido a uma «ótima performance dos resultados operacionais», resultante de um recorde de quotização «do lado das receitas» de uma «diminuição do lado dos custos estruturais».



A cobrança de quotas, de resto, atingiu o valor mais elevado de sempre: nove milhões de euros.



«Este último ano desafiou-nos com curvas inesperadas no caminho. Adaptámo-nos às curvas, mas não ‘curvámos’ a nossa missão, e jamais o nosso caráter. Este é o nosso caminho», refere Frederico Varandas no documento que será apresentado em AG aos sócios no dia 30 de setembro.