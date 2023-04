As taxas Euribor voltaram a subir no mês de março, a três, seis ou 12 meses, razão pela qual as quem tiver ps contratos de empréstimo à habitação revistos em abril vai sentir já um novo aumento da prestação da casa.

As pessoas que tiverem contratos indexados à Euribor a 12 meses são as que vão sentir mais este aumento que podem chegar aos 300 euros.

Ainda assim, é de realçar que a média mensal das taxas Euribor registou uma subida menor do que em fevereiro e, no caso da Euribor a 12 meses, registou mesmo a menor subida desde fevereiro de 2022.

A justificar a redução da subida esteve a crise no setor bancário que levou à queda do Silicon Valley Bank (EUA) e do Credit Suisse (Suíça), que fez o BCE moderar o discurso em relação à subida das taxas de juro.

