No relato do auditor do Relatório e Contas 2020/21 do FC Porto são apresentadas reservas relativamente a dois pontos em concreto.

Em primeiro lugar, Rui Vieira, Revisor Oficial de Contas (ROC) que assina a revisão ao documento, deixa uma nota quanto às dúvidas relativas à continuidade do projeto, em virtude da situação de falência técnica. Um apontamento do auditor que já constava inscrita no exercício anterior.

«O capital próprio encontra-se negativo e o passivo corrente é bastante superior ao ativo corrente. Estas condições indicam que existe uma incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade do Grupo em se manter em continuidade», escreve o ROC.

Na conclusão desta reserva, porém, o auditor sublinha que a previsão da manutenção dos apoios financeiros ao clube dá margem para a crença na sustentação ao projeto.

«As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, prevendo-se a manutenção do apoio financeiro das instituições financeiras e outras entidades financiadoras, nomeadamente através da renovação e/ou reforço das linhas de crédito existentes, bem como o sucesso futuro das operações de alienação de direitos de inscrição desportiva de jogadores», acrescenta.

A outra reserva do auditor prende-se com um valor de 14,1 milhões de euros oriunda de «transações separadas de aquisição e alienação de ‘passes’ desportivos de jogadores com a mesma contraparte (…) e ativos intangíveis no mesmo montante».

Apesar de não existir essa referência, tudo indica que o valor que causa dúvidas ao ROC prende-se com a ‘troca’ de jogadores que o FC Porto fez com o V. Guimarães e que levou Romain Correia e João Mendes para o Dragão (Francisco Ribeiro e Rafa Pereira).

«Não obtivemos a evidência de auditoria suficiente que nos permita concluir sobre a adequada valorização destas transações e consequente impacto nas demonstrações financeiras», sublinha o auditor.

Tal como explicado pelo Maisfutebol anteriormente, estes negócios entre FC Porto e Vitória de Guimarães tiveram, desde logo, um impacto contabilístico: os jogadores que saíram tinham "valor zero", por serem da formação, e os reforços assumem o valor pelo qual foram contratados, aumentando o ativo do clube.