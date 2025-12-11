Despromovido à segunda divisão no domingo, o FC Haka – histórico da Finlândia – vive um dos momentos mais conturbados da sua história. A ira dos adeptos foi tal que incendiaram parte do estádio e do relvado. Entretanto, as autoridades identificaram os três menores que atearam o fogo.

Face à destruição, o Haka iniciou uma recolha de fundos online no “Päätykatsomo”, que permite depósitos de 25, 50 ou 500 euros. Em simultâneo, o clube vai leiloar camisolas históricas e reforçar a venda de lugares anuais no estádio.

Os adeptos do Haka temem que o clube volte a cair em esquecimento, como aconteceu entre 2013 e 2019, quando competiu de forma consecutiva na segunda divisão.

No museu deste emblema constam as conquistas de nove campeonatos (o último em 2004), 11 Taças (a última em 2005), Taça da Liga (1995) e segunda divisão (1997 e 2019).