VÍDEO: incêndio destrói parcialmente estádio dos finlandeses do Haka
Emblema histórico foi despromovido à segunda divisão e três menores atearam o fogo
Emblema histórico foi despromovido à segunda divisão e três menores atearam o fogo
Despromovido à segunda divisão no domingo, o FC Haka – histórico da Finlândia – vive um dos momentos mais conturbados da sua história. A ira dos adeptos foi tal que incendiaram parte do estádio e do relvado. Entretanto, as autoridades identificaram os três menores que atearam o fogo.
Face à destruição, o Haka iniciou uma recolha de fundos online no “Päätykatsomo”, que permite depósitos de 25, 50 ou 500 euros. Em simultâneo, o clube vai leiloar camisolas históricas e reforçar a venda de lugares anuais no estádio.
Os adeptos do Haka temem que o clube volte a cair em esquecimento, como aconteceu entre 2013 e 2019, quando competiu de forma consecutiva na segunda divisão.
No museu deste emblema constam as conquistas de nove campeonatos (o último em 2004), 11 Taças (a última em 2005), Taça da Liga (1995) e segunda divisão (1997 e 2019).
🖤🤍 Liity Päätykatsomoon – myös MobilePaylla 🖤🤍
Päätykatsomo-yhteisö on syntynyt, jotta jokainen, joka haluaa auttaa Hakaa tämän poikkeuksellisen hetken yli, voi tehdä sen helposti.
Ja nyt liittyminen onnistuu myös MobilePaylla.
Lue lisää: https://t.co/j5RfK7QG1w pic.twitter.com/BrP7tzNoxc
— FC Haka Valkeakoski (@FCHakaOfficial) December 11, 2025