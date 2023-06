A Fiorentina reagiu em comunicado à agressão a Cristiano Biraghi durante a final da Liga Conferência, na Eden Arena, em Praga.

O capitão da formação «Viola» teve de ser suturado no relvado após ter sido atingido na cabeça na sequência do arremesso de copos por parte dos adeptos do West Ham.

«O comportamento inaceitável [dos adeptos do West Ham], obviamente, afetou o desempenho do jogador e dos seus companheiros, que tiveram sua atenção desviada dos assuntos futebolísticos pelas ameaças à sua própria segurança. Apesar de sofrer um ferimento profundo na cabeça, tendo de levar oito pontos, Biraghi continuou a jogar, mostrando valores de justiça, integridade e espírito desportivo que devem ser a referência no futebol», escreve a Fiorentina em comunicado, acrescentando: «O clube está certo de que a UEFA irá avaliar minuciosamente o ocorrido e punir devidamente os responsáveis ​​por este ato, dando uma resposta adequada e dando o exemplo para que tais situações não voltem a ocorrer.»