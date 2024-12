Edoardo Bove recebeu esta sexta-feira alta do Hospital Careggi em Florença, depois de sofrer uma paragem cardíaca durante o encontro entre Fiorentina e Inter Milão, a 1 de dezembro.

Na terça-feira, o médio, de 22 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para implantar um desfibrilhador subcutâneo. Os exames realizados permitiram excluir lesões «graves do sistema nervoso central ou do sistema cardiorrespiratório», apesar da miocardite sofrida em 2020.

De recordar que esta intervenção cirúrgica vai obrigar Bove a prosseguir a carreira no estrangeiro, uma vez que as normas federativas proíbem os atletas de jogarem com estes dispositivos cardíacos.

Este caso é semelhante ao de Christian Eriksen, médio que colapsou em campo no verão de 2021, durante o Euro 2020. Esta intervenção impediu o dinamarquês de continuar no Inter Milão, rumando ao Brentford e, depois, ao Manchester United.

De acordo com a Sky Sports, Edoardo Bove vai visitar a equipa de Fiorentina, no centro de treinos, durante a manhã deste sábado.