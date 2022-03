A Fiorentina apresentou esta sexta-feira o novo logótipo do clube, que vai ser usado a parti da próxima temporada.

Em comunicado, a formação viola justifica a mudança com a presença do clube «em ambientes digitais», daí a «máxima simplificação de cores, letras e formas».

O novo emblema mantém os tons roxos do clube, com um design mais moderno e um losango mais achatado. O «V», símbolo da união da Fiorentina com a cidade de Florença, tem agora mais destaque.