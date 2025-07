Celeste Pin, antigo defesa de 64 anos, foi encontrado morto em casa, em Florença. A imprensa italiana aponta para suicídio, mas as investigações das autoridades prosseguem.

O italiano despontou no Perugia até 1982, quando foi contratado pela Fiorentina, revelando-se como um esteio no “onze”. Dez anos volvidos rumou ao Hellas Verona e terminou a carreira em 1996, no Siena.

Entre os 268 jogos pela Fiorentina, Pin partilhou defesa com Stefano Pioli, atual treinador do emblema de Florença, entre 1989 e 1991.