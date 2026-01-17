O mundo acordou com a notícia trágica do falecimento de Rocco Commisso, presidente e proprietário da Fiorentina desde 2019. O empresário italo-americano, de 76 anos, encontrava-se nos Estados Unidos a realizar tratamento a uma grave doença, tendo falecido na madrugada deste sábado.

«Com grande pesar e tristeza, a família Commisso, sua esposa Catherine, seus filhos Giuseppe e Marisa, e suas irmãs Italia e Raffaelina, anunciam o falecimento do Presidente Rocco B. Commisso», pode ler-se num comunicado da Fiorentina.

«Após um longo período de tratamento, o nosso querido presidente deixou-nos, e hoje todos lamentamos sua morte. Para a sua família, ele foi um exemplo, um guia, um homem leal e fiel que, ao lado da sua esposa Catherine, alcançou a marca dos 50 anos de casamento e, com os seus filhos, foi um pai severo e amoroso, tal como era o seu caráter, doce e decidido.»

Rocco Commisso foi um dos homens mais ricos do mundo, proprietário de um império no mundo audiovisual. Fundador da Mediacom, tinha também participações noutras empresas como a Cablevision, a Royal Bank of Canada, a Chase Manhattan Bank ou a multinacional farmacêutica Pfizer Inc.

Segundo a Forbes, tinha uma fortuna estimada em 7,2 mil milhões de dólares, o que o colocava na 352ª posição do ranking dos homens mais ricos do mundo.

No desporto, além da Fiorentina, foi também proprietário da equipa de futebol dos Estados Unidos New York Cosmos.

Natural de Reggio Callabria, no sul de Itália, emigrou com a família para os Estados Unidos quando tinha apenas 12 anos. Licenciou-se e tirou um MBA na Universidade de Columbia, graças a uma bolsa de estudo, que lhe deu entrada no mundo do negócios, tendo trabalhado quase dez anos nos mercados financeiros.

Entretanto a Federação Italiana anunciou um minuto de silêncio em todos os jogos, a Fiorentina divulgou que o centro de treinos do clubese vai passar a chamar Parque Rocco B. Commisso Viola e vários clubes como o Milan e o Real Madrid já endereçaram as condolências ao clube de Florença e à família do empresário.