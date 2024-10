A Roma caiu, e com estrondo, na visita à Fiorentina, na noite deste domingo. Na nona ronda da Serie A, os comandados de Juric foram goleados, por 5-1.

Numa primeira parte de eficácia superlativa, Moise Kean (9 e 41m) e Beltran, de penálti, (17m) edificaram a vantagem dos anfitriões. Pelo meio, Koné reduziu diferenças, então assinando o 2-1.

No segundo tempo, Bove, aos 52m, ampliou a vantagem, inaugurando a fase mais agressiva do encontro.

De amarelo em amarelo, Mario Hermoso viu cartões aos 60 e 65m, desfalcando a Roma.

Por fim, e ao cabo de quatro minutos em campo, Hummels consentiu um autogolo. Estavam decorridos 71 minutos.

Desta forma, e ao quinto jogo a pontuar no campeonato, a Fiorentina é quarta classificada, com 16 pontos, em igualdade com Atalanta, Lazio e Udinese. Na próxima ronda, visitarão o Génova (18.º).

No topo permanece o Nápoles, com 22 pontos, seguido por Inter e Juventus.

Por sua vez, a Roma é 11.ª, com 10 pontos, encaixando a segunda derrota consecutiva na Serie A. Segue-se a receção ao Torino (9.º), na noite de quinta-feira (19h45).