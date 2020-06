O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou a suspensão dos eventos desportivos à porta fechada, o que implica que o campeonato carioca seja paralisado. O torneio tinha voltado na quinta-feira, com o Flamengo de Jorge Jesus a bater o Bangu por 3-0, mas o decreto do prefeito leva a uma paralisação até 25 de junho.

A decisão tem como objetivo adequar «os protocolos sanitários apresentados pelas federações desportivas ao protocolo sanitário municipal».

A Lusa escreve ainda que o documento refere também que são necessárias realizar inspeções prévias nos centros de treino das equipas para verificar se está a ser cumprido o protocolo sanitário municipal.

Quanto aos emblemas que tenham centros de treino fora da prefeitura, esses terão de apresentar até 25 de junho, um relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente.