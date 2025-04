Bruno Henrique, avançado do Flamengo de 34 anos, está indiciado de fraude desportiva. A informação foi avançada pelo Metrópoles na noite de terça-feira, corroborada pela Polícia Federal. Na origem do processo estão mensagens no WhatsApp e um cartão amarelo visto em outubro de 2023.

Foram analisadas quase quatro mil mensagens, ainda que «muitas» tenham sido apagadas, o que reforçou o interesse da Polícia Federal.

O irmão de Bruno Henrique – Wander Nunes Pinto Júnior – é investigado pelas autoridades desde novembro.

Nas mensagens divulgadas pelo Metrópoles, Bruno e Wander combinaram que o extremo veria o terceiro cartão amarelo no Brasileirão a 29 de outubro, no jogo com o Santos.

«Será que vais aguentar ficar até lá sem cartão? (…) Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso», escreveu Wander.

À data, Bruno Henrique cumpria a quinta época pelo Flamengo, emblema que reforçou em 2019, proveniente do Santos. Em 2024/25, o extremo leva seis golos e uma assistência em 13 jogos.

Neste processo, além do avançado de 34 anos, estão envolvidas outras dez pessoas.