Depois de se reforçar com Jorginho (ex-Arsenal), Danilo (ex-Juventus e FC Porto) e Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), o Flamengo anunciou a contratação de Emerson Royal, defesa proveniente do Milan. O lateral direito, de 26 anos, assinou até dezembro de 2028 e foi apresentado pelo português José Boto [na foto], atual diretor desportivo do clube carioca.

Na última época, o brasileiro disputou 26 partidas pelo emblema italiano. Há um ano deixou o Tottenham, a troco de 15 milhões de euros. Agora, regressa ao Brasil, obrigando o Flamengo a investir nove milhões.

Formado entre São Paulo e Ponte Preta, Emerson Royal despontou no Atlético Mineiro, rumando à Europa pela porta do Betis, em 2019.

A caminho do líder do Brasileirão está também Samuel Lino, ala brasileiro de 25 anos, contratado pelo Atlético de Madrid em 2022, que pagou cerca de 6,5 milhões ao Gil Vicente.

De acordo com a imprensa internacional, esta nova transferência ronda os 22 milhões, pelo que o emblema de Barcelos vai lucrar perto de 300 mil euros, face ao direito a 1,5 por cento do valor (mecanismo de solidariedade).

Em 2024/25, Lino conseguiu oito assistências e quatro golos em 47 partidas pelo Atlético de Madrid.