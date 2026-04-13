O Flamengo de Leonardo Jardim venceu o duelo com o Fluminense, por 2-1, na 11.ª jornada do Brasileirão. Na condição de visitante, o “Fla” contou com os extremos Samuel Lino (ex-Gil Vicente) e Plata (ex-Sporting) e com o lateral Alex Sandro (ex-FC Porto) de início, enquanto o lateral Danilo (ex-FC Porto) saltou do banco ao minuto 81.

Depois de Samuel Lino assistir o avançado Pedro ao sétimo minuto para um golaço, a receita foi repetida aos 51 minutos. Ainda que o médio Savarino tenha reduzido aos 76 minutos, a vitória não escapou ao “Fla”, que terminou reduzido, face à expulsão de Carrascal aos 90+5m.

Assim, o Flamengo subiu ao segundo lugar, com 20 pontos, a seis do líder Palmeiras. A turma de Leonardo Jardim tem um jogo em atraso.

Por sua vez, o Fluminense é quarto classificado, também com 20 pontos, em igualdade com Bahia (5.º), Sâo Paulo (3.º) e Flamengo (2.º).

Quanto ao campeão em título, o Palmeiras de Abel Ferreira empatou na visita ao Corinthians (0-0). A cumprir castigo, o treinador não esteve no banco do “Verdão”. O Corinthians terminou reduzido a nove, uma vez que o médio André foi expulso aos 35 minutos, castigo também aplicado ao lateral Matheuzinho aos 71m. Ainda assim, o Palmeiras foi incapaz de desfazer o nó.

A turma de Abel Ferreira encaixou o segundo empate no Brasileirão, registando 26 pontos. Por sua vez, o Corinthians é a primeira equipa acima da zona de despromoção (16.º), com 11 pontos, um sobre o Cruzeiro (17.º).

Por último, o Cruzeiro de Artur Jorge venceu na receção ao Bragantino, por 2-1. Ainda que o lateral Hurtado tenha adiantado os visitantes ao sexto minuto, o avançado Villarreal repôs a igualdade aos 18m. Na segunda parte, o extremo Christian completou a reviravolta aos 50 minutos.

De regresso às vitórias, o Cruzeiro é a primeira equipa na zona de descida (17.º), mas somente a um ponto de zona segura. Por sua vez, o Bragantino é nono colocado, com 14 pontos.