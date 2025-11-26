Esta tarde houve loucura no Rio de Janeiro. O Flamengo, que se aproximou do título brasileiro com o empate do Palmeiras, já está a caminho do Peru, precisamente para enfrentar a equipa de Abel Ferreira na final da Libertadores.

Ora, as ruas do Rio encheram-se de vermelho e negro para marcar a partida da equipa para a decisiva final. Uma boa quantidade de adeptos foi filmada já a caminho do Aeroporto, para assim apoiar o Flamengo na partida para a final deste sábado (21h00).

Houve, até, adeptos que subiram ao autocarro da equipa do meio de tanta agitação.

Da decisiva final haverá desempate entre as equipas. Tanto o Flamengo como o Palmeiras tem três Libertadores conquistadas. Pode, portanto, uma das equipas chegar à quarta conquista.

No que toca ao Brasileirão, o Flamengo é líder com 75 pontos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira (que afirmou ter desistido da Liga brasileira) é segundo com 70 pontos, faltando ainda duas jornadas.



