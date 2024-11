A Polícia Federal visitou esta terça-feira as instalações de treino do Flamengo com o objetivo de chegar ao quarto de Bruno Henrique.

O avançado brasileiro está a ser investigado por alegadamente ter recebido cartões amarelos propositadamente, beneficiando membros da sua família com apostas.

O caso remonta ao encontro com o Santos, a 1 de novembro de 2023, numa partida em que Bruno Henrique viu um cartão amarelo, protestou com o árbitro e foi expulso.