Romário de Souza Faria, o 'Baixinho', foi um dos melhores pontas de lança que o mundo já conheceu.

Neste domingo, o campeão do mundo pelo Brasil em 1994 recordou uma das jogadas que o fazem eterno no futebol mundial, já depois de ter conquistado a Europa com jogadas incríveis no PSV Eindhoven e no Barcelona.

Há 22 anos, num Flamengo-Corinthians, Romário dribou Amaral (jogador que passou no Benfica) e marcou um golo ao Timão que era marca registada: com a biqueira.

A jogada ficou conhecida como 'elástico no Amaral' e demonstra como Romário era um avançado diferente, um craque total.

O lance e os protagonistas a falarem sobre a jogada.