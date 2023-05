Treinador de guarda-redes do Independiente Del Valle, Ricardo Pereira admitiu que foi convidado a integrar a equipa técnica de Jorge Sampaoli no Flamengo, ele que sucedeu a Vítor Pereira no Mengão.

Numa publicação nas redes sociais, o técnico de 49 anos reconheceu que ficou tentado a aceitar a proposta do emblema brasileiro, mas explicou as razões que o levaram a permanecer no Equador.

«Hesitei, balancei e tive dúvidas, mas… decidi recusar o convite formalizado pelo Flamengo para integrar a equipa técnica do Mister Sampaoli», escreveu Ricardo Pereira.

«O momento da época, a minha equipa técnica, o trabalho que realizo no Independiente Del Valle com os guarda-redes da equipa profissional e da formação, a falta de uma solução imediata para a minha substituição e a instabilidade que a minha saída iria provocar, fez-me decidir ficar no Equador», lê-se ainda na mensagem.

Ricardo Pereira afirmou que o convite do Flamengo «foi um dos que mais» o honrou na carreira e agradeceu a forma como o emblema do Rio de Janeiro conduziu todo o processo.