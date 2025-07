A ressaca pós Mundial de Clubes continua a fazer-se sentir no Fluminense, que na madrugada desta segunda-feira saiu derrotado do reduto do Flamengo (1-0). Em duelo da 15.ª jornada do Brasileirão, o nulo apenas foi desfeito aos 85 minutos, por Pedro. O avançado – recentemente criticado pelo treinador Filipe Luís – foi a jogo aos 73 minutos e marcou aos 85.

Desta forma, o FLA segue no segundo lugar, com 30 pontos, a três do líder Cruzeiro e com uma jornada em atraso. Segue-se a visita ao Bragantino (3.º), na madrugada de quinta-feira (1h30).

Por sua vez, o FLU encaixou a segunda derrota consecutiva no campeonato – a quinta em 13 rondas – e estacionou no 8.º posto, com 20 pontos. Na noite de quarta-feira (23h) há receção ao Palmeiras (4.º).