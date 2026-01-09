O Flamengo chegou a acordo com o guarda-redes Andrew, que está em final de contrato com o Gil Vicente. Nesse sentido, é seguro que, pelo menos a partir de julho, o guardião vai reforçar o clube carioca.

No entanto, a direção do Flamengo quer antecipar a chegada de Andrew já para este mês de janeiro, estando nesse sentido em conversações com a direção do Gil Vicente, para acertar a transferência.

Para conseguir convencer o clube de Barcelos, o Flamengo está disponível para pagar uma determinada quantia em dinheiro e, simultaneamente, deixar parte do passe do guarda-redes.

O que, à partida, agrada à direção gilista, que prefere manter uma pequena percentagem do passe, em vez de perder o jogador no final de junho.