Gerson, jogador do Flamengo, foi esta terça-feira prestar depoimento na polícia sobre a situação no jogo com o Bahia, em que o médio diz ter sido alvo de racismo.

O jogador esteve na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância acompanhado pelo pai, pelo advogado e por um representante do clube. Não prestou declarações aos jornalistas presentes, mas publicou um vídeo nas redes sociais com uma declaração:

«Vim falar sobre o ocorrido e quero deixar bem claro que não vim só para falar por mim. Vim para falar pela minha filha, que é negra, pelos meus sobrinhos, que são negros, pelo meu pai, minha mãe, amigos... por todos os negros», começou por dizer Gerson.

«Hoje eu tenho estatuto de jogador de futebol, tenho voz ativa para falar e dar força para que outras pessoas que sofrem racismo ou outros tipos de preconceito possam falar também», frisou.

No domingo, Gerson disse ter sido alvo de racismo na vitória sofrida frente ao Bahia. O jogador de 23 anos revelou, no final da partida, que Indio Ramírez, colombiano do Bahia, chamou-o de «negro».

O jogo foi interrompido e Mano Menezes, treinador do Bahia, desvalorizou a situação, tendo sido despedido depois. Indio Ramírez foi afastado da equipa e já fez um vídeo a negar as acusações.

Tanto o jogador acusado, como Mano Menezes, como o árbitro do encontro, também serão ouvidos pela polícia.